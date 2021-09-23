COVID-ситуация в мире: Украина вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 230 млн 89 тыс. 554, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв от последствий COVID-19 достигло 4 млн 719 тыс. 193 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

США и Евросоюз запускают партнерство с целью передачи вакцин от нового коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере.

Не привитые от коронавируса в Германии с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка в случае вынужденного ухода на карантин. Новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация.

С начала сентября в Грузии наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в трехзначной цифре. Во вторник, 21 сентября, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 218. Это самый высокий суточный показатель за всю историю пандемии в стране. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, однако установило новые ограничения: запрещены свадьбы, поминки и другие массовые мероприятия. Перенесено до 1 октября также открытие школ в крупных городах страны, с 15 сентября учебный процесс ведется в онлайн-режиме. Пока действуют ограничения на международное сухопутное, морское и авиасообщение, закрыты границы.

В ВОЗ заявили, что 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходятся на непривитых. Официальный представитель организации Маргарет Харрис напомнила, что вакцины «предотвращают госпитализацию, тяжелое течение болезни и летальный исход».

Власти Индии заявили о победе над коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. На этот раз заявление основано на данных о заболеваемости и открытии лекарства, побеждающего вирус. На данный момент известно, что в штате Уттар-Прадеш с населением 200 миллионов жителей врачам удалось вылечить более 98% пациентов с COVID-19. В официальном заявлении властей Индии сказано, что 33 района региона полностью «зачищены» от коронавируса. По данным Times of India, после начала массового использования препарата «Ивермектин» число выздоровевших пациентов превысило 98,5%. Препарат уже назвали сильнейшим противовирусным средством. Он применяется для лечения более 20 инфекций.

Италия намерена до конца этого года пожертвовать другим странам 45 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 – втрое больше, чем планировала изначально. Об этом на саммите по коронавирусу заявил глава Совета министров Италии Марио Драги. По словам премьера, около половины этих доз уже поставлены в другие страны.

Украина вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов. В стране уже сделали прививки медицинские работники, военные, спасатели, отметил глава Минздрава страны. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ситуация с коронавирусом в стране стремительно ухудшается, в связи с чем возникла необходимость в новых мерах.

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