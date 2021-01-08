COVID-ситуация в мире: Украина ввела жёсткий карантин

0

Более 88,076 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 21 млн 579 человек. Число жертв новой инфекции в мире достигло 1 млн 898 тыс. человек. Победили болезнь более 49,1 млн человек.

Новый, более заразный вид коронавируса зарегистрировали в 22 европейских странах, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Учёные из Бельгии и Нидерландов обнаружили у COVID-19 признаки хронического заболевания. Были изучены данные о 1 837 больных, средний возраст 47 лет, у которых после лечения сохранялись жалобы на протяжении как минимум трёх месяцев. Специалисты выяснили, что почти у 50% из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. В числе симптомов, которые исследуемые пациенты испытывали долгое время, ученые назвали усталость (98%), мышечную слабость (90%), нарушения сна (88%) и боли (87%).

Правительство Марокко продлило режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии коронавируса до 10 февраля. Конкретные меры по предотвращению распространения COVID-19 местные власти в регионах могут выбирать на свое усмотрение в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Российские вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона» имеют лучшую статистику применения, чем западные аналоги, заявил консультант Clinical Microbiologist и глава департамента инфекционного контроля Birla Hospitals Дебкишор Гупта. По его словам, оба препарата очень эффективны (выше 95%), а «Эпиваккорона» наиболее безопасна и имеет наименьшие риски побочных эффектов. К производству российской вакцины «Спутник V» приступили в Индии. Первые образцы уже направлены в Россию.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрирован 23 541 случай заражения COVID-19. Общее число заболевших превысило 3,3 млн человек. Выздоровели более 2,6 млн (плюс 23,7 тыс. за сутки), умерли более 60 тыс. человек (плюс 506 за сутки).

В Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до 24 января. Кафе, бары и рестораны закрылись для посетителей, но продолжают работать навынос и на доставку. Рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения также не работают, массовые мероприятия запрещены. На период карантина закрыты школы и вузы, однако работают детские сады. Продолжают работу продуктовые магазины, банки, аптеки и почтовые отделения. Парикмахерские и салоны красоты посетителей могут принимать только по предварительной записи. Работа общественного транспорта ограничена не будет.

За сутки в Украине зарегистрировали 5 676 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных носителей вируса на территории страны достигло 1 105 169. Всего 778 345 инфицированных побороли коронавирус за весь период пандемии (5 131 за сутки). 19 588 скончались от осложнений (83 человека за сутки).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.