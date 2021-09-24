COVID-ситуация в мире: Украина ужесточила карантин

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Более 230,6 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 4 млн 729 тыс. человек.

В Италии признали привитых вакцинами, сделанными по лицензии AstraZeneca. Свидетельство о вакцинации должно содержать основные данные о привитом и дате уколов с указанием наименования препарата и лота на английском, итальянском, французском, испанском или немецком языке.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Африке третья волна COVID-19 спадает. Глава африканского представительства ВОЗ указала, что медицинские работники и службы здравоохранения должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы надлежащим образом подготовиться к четвертой волне пандемии, пишет ИА “Новости Приднестровья”.

Власти ФРГ выделят €6,5 млн на исследования последствий заражения коронавирусом. Всего отобрано десять научно-исследовательских проектов, финансирование которых будет осуществляться в течение двух лет.

Международные границы Австралии могут быть открытыми до 25 декабря текущего года. На фоне роста числа вакцинированных против COVID-19 жителей страны власти готовят систему контроля на границе, которая позволит людям покидать Австралию и возвращаться, не проходя карантин в отелях. В соответствии с национальным планом австралийцам будет разрешено снова выезжать за границу после того, как 80% жителей страны старше 16 лет будут привиты двумя компонентами вакцины против коронавируса, одобренной национальным регулятором.

Из-за пандемии коронавируса Нобелевский фонд решил вновь не проводить церемонию вручения Нобелевской премии в Швеции. Лауреаты получат награды в своих странах, а общение с ними будет проходить в онлайн-формате. Также организаторы отказались от традиционного банкета, вместо него будет выставка, посвященная его истории.

Центр имени Гамалеи подал в Минздрав документы о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков «ГамКовидВак-М». Минздрав сообщил, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе и с согласия родителей.

Украина перешла на так называемый жёлтый уровень эпидемической опасности в связи со стремительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса. В стране вводятся новые антиковидные меры. По состоянию на 24 сентября в Украине официально подтверждено 2 379 483 случая коронавирусной инфекции (+ за сутки 9 058). От COVID-19 умерли уже 55 424 человека (+140), выздоровели 2 240 388 (+2 415).

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