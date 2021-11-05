COVID-ситуация в мире: Учёные доказали, что коронавирус не поражает клетки мозга

0

Учёные из Германии и Бельгии доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга. Главным предметом исследования специалистов стала аносмия — потеря обоняния, которая считается одним из главных симптомов коронавирусной инфекции.

Учёные исследовали 85 случаев, включая пациентов с COVID-19, которые скончались через несколько дней после заражения, и имели возможность наблюдать всё ещё реплицирующийся вирус. Согласно их выводам, главными объектами заражения в обонятельном эпителии носовой полости становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки. Специалисты не обнаружили свидетельств заражения, отвечающих за обоняние сенсорных нейронов, паренхиматозная ткань обонятельной луковицы (во внутричерепной полости — прим. ред.) также оказалась незатронутой. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус.

Распространённость COVID-19 в Великобритании выросла до рекордно высокого уровня в октябре. Это обусловлено большим числом случаев заболевания у детей и резким ростом числа заразившихся на юго-западе страны. Заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там заявил, что на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации празднование Рождества в стране затрудняется.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид сообщил, что Великобритания первой в мире одобрила применение препарата «Молнупиравир» производства компании Merck для лечения COVID-19. Медикамент, по его словам, «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, с риском развития серьёзного заболевания».

Лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого — так называемый green pass (электронный COVID-сертификат). Лицам, которые завершили такой курс вакцинации, для получения итальянского green pass необходимо будет не позднее чем через полгода после прививки получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин.

Чехия ввела требование, согласно которому рестораны можно посещать только тем, у кого есть свидетельство о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, в стране вернули жёсткие правила использования масок, а школьников опять стали тестировать перед занятиями, пишет novostipmr.com.

Непривитые жители Греции с 6 ноября не смогут получить доступ к государственным услугам, а также к объектам общественного питания и розничным магазинам без предъявления отрицательного теста на COVID-19. Власти ввели такую меру, после того как ежедневный прирост больных коронавирусом достиг рекордных показателей.

Администрация президента США Джо Байдена объявила в четверг, что вводит строгие требования к вакцинации против коронавируса, которые вступят в силу 4 января следующего года. Президент США потребовал, чтобы к этой дате в стране были вакцинированы сотрудники всех компаний, где численность персонала составляет более чем 100 человек, а также все медицинские работники и сотрудники государственных компаний. В общей сложности вакцинацию должны пройти 84 млн человек, что составляет примерно две трети рабочей силы в стране. После 4 января 2022 года к работе будут допускаться только люди с сертификатами о вакцинации или отрицательными тестами на коронавирус, которые нужно будет сдавать каждую неделю и за свой счёт.

Правительство Японии приняло решение выплатить семьям пособие в размере 100 тыс. иен (около 880 долларов) на каждого ребёнка младше 18 лет в рамках поддержки населения во время пандемии.

Китай ввёл режим повышенной готовности на пунктах въезда в страну и готов ввести дополнительные ограничения всего за 100 дней до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине. С середины октября в стране было зарегистрировано 700 случаев заражения коронавирусом. В Китае действует политика нулевой толерантности к новым случаям и власти принимают самые строгие меры, чтобы не допустить распространение вируса.

Правительство Южной Кореи увеличит тестирование на COVID-19 в школах после резкого роста заболеваемости среди детей за несколько недель до полного открытия учебных заведений по всей стране. В стране также открыли карантинные центры, которые могут вместить до 3000 учеников в преддверии вступительных экзаменов в университеты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.