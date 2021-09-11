COVID-ситуация в мире: Ученые разработали тест, предсказывающий тяжесть течения коронавируса

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Общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии достигло 223 856 880, жертвами COVID-19 стали 4 616 961 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

На данный момент летальность во всём мире составляет 2,06%. При этом большая часть – это пожилые и люди, имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди также не должны быть переносчиками и относиться к своему здоровью с большой ответственностью, передаёт novostipmr.com.

В США ученые создали тест, который может показать, насколько тяжело человек перенесет коронавирусную болезнь. Благодаря этому они хотят эффективнее находить людей из группы риска. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что невакцинированные люди в 11 раз чаще умирают от COVID-19.

В Соединенных Штатах вводят обязательную вакцинацию для сотрудников федеральных ведомств, а также подрядчиков. Также прививки должны сделать работники компаний, где численность персонала превышает 100 человек. При этом они могут выбрать еженедельный тест вместо укола. По словам президента США Джо Байдена, новые меры затронут порядка 100 млн американцев.

Евросоюз внес всю территорию Хорватии в красный список распространения коронавируса. Главной причиной такого решения стало резкое увеличение случаев инфицирования COVID-19 во всех регионах республики. За одну неделю этот показатель вырос на 50-55%.

С 10 сентября Дания первой из государств ЕС полностью сняла внутренние карантинные меры. В том числе специальные пропуска для привитых и переболевших, которые требовалось предъявлять, посещая рестораны, спортзалы, кинотеатры и другие общественные места. Упразднена самоизоляция лиц, вступавших в контакт с больными. Обязательное ношение масок в транспорте отменено в Дании с 13 августа. Снятие ограничений стало возможным «благодаря вакцинации и огромным усилиям жителей Дании», написал в Твиттере министр здравоохранения Магнус Хойнике.

В Египте выявили самый высокий с конца июня суточный прирост больных коронавирусом. В стране за сутки выявили 413 случаев заражения. В предыдущий раз этот показатель в Египте превышал отметку в 400 случаев 26 июня. Заболеваемость в Египте растет в последние недели, власти связывают ухудшение ситуации с распространяющимся штаммом «дельта».

Детям до 12 лет разрешили въезд в Турцию без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус и без сертификата о вакцинации.

В Грузии с 23 мая отменены режим чрезвычайного положения и комендантский час. В стране ввели ряд новых ограничений: запрещены свадьбы, поминки и другие массовые скопления людей. С 8 июня открылись рестораны и кафе закрытого типа, отели, пункты обмена валюты, а также возобновилось междугороднее сообщение. Вместе с тем пока действуют ограничения на международное сухопутное, морское и авиасообщение, закрыты границы. С учетом эпидситуации в стране, правительство приняло решение с 15 сентября возобновить учебный процесс в школах, а с 1 октября открыть детские сады.

В России за сутки зафиксировали 18 891 новый случай COVID-19 в 85 регионах. За этот же период от последствий коронавируса скончались 796 человек, полностью выздоровели 17 888 пациентов. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.

2 310 554 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 251 заболевший умерли, а 2 218 873 пациента вылечились. В стране хотят усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации. Наказание ждет и тех, кто их покупает, и самих изготовителей.

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