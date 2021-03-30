COVID-ситуация в мире: Турция ужесточает меры борьбы с коронавирусом

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Турция ужесточает ограничительные меры в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19. Комендантские часы в «красных» провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам.

На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00. Кроме того, власти республики приняли решение ввести ограничения в течение месяца мусульманского поста Рамадан. В этот период в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан) и сухуров (утренняя трапеза).

Власти Испании одобрили продление временных ограничений на несущественные поездки в королевство до 30 апреля текущего года. Речь идёт о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или в Шенгенскую зону, пишет novostipmr.com.

Новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом начнут с 30 марта действовать в столице Казахстана Нур-Султане. Время работы торгово-развлекательных и торговых центров, а также торговых домов сокращается в будние дни до 17:00 с полным запретом деятельности в выходные. Студенты столичных вузов и школьники, кроме учащихся выпускных классов, переходят на дистанционный формат обучения. Деятельность ресторанов и кафе в будни будет разрешена с 07:00 до 22:00, в выходные дни – запрещена. По выходным объектам общепита разрешены лишь доставка и заказы навынос. Также предусмотрен переход на удалёнку не менее 80% административного персонала государственных органов, национальных компаний и предприятий. Работа общественного транспорта в выходные дни по-прежнему будет запрещена.

Граждане России смогут получать результаты тестов на COVID-19 через Портал госуслуг. Информация будет отправляться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование. На мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода.

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