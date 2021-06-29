COVID-ситуация в мире: Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами

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Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за новых штаммов коронавируса с 1 июля до особого распоряжения: с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены.

Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в вышеуказанных странах в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней.

Прививка против коронавируса будет обязательной для некоторых граждан Австралии. Речь идёт о сотрудниках домов престарелых и интернатов для пожилых людей, пишет novostipmr.com.

Кувейт открывает с 1 августа морские и сухопутные границы для вакцинированных от COVID-19. Для въезда в страну будет необходимо предъявить сертификат вакцинации двумя дозами препаратов Pfizer/BioNTech, AstraZeneca или Moderna.

Абу-Даби с 20 августа разрешит вход в общественные места только вакцинированным. Решение не распространяется на тех, кто имеет официальный медотвод, и детей младше 15 лет.

В Британии выявили самый большой суточный прирост случаев заражения коронавирусом с января. Почти 23 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в стране.

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