COVID-ситуация в мире: страны вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости

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Более 88,885 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 21 млн 870 тыс. человек. Число жертв новой инфекции в мире достигло 1 млн 914 тыс. человек. Победили болезнь более 49,454 млн человек.

Американские эксперты заявили о возможности появления в США более заразного штамма коронавируса, схожего с ранее выявленным «британским». В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтверждения существования «американского» штамма коронавируса пока не видят, передаёт novostipmr.com.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила то, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее обычного. Однако, по мнению экспертов, заражение им происходит теми же путями, а потому изменения рекомендаций врачей и новых мер безопасности не требуется.

Власти Дании решили ограничить въезд и выезд из страны в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В частности, въезжающие в королевство теперь должны будут предъявить справку об отсутствии COVID-19, полученную по результатам теста, сделанного не более 24 часов назад.

Швеция ввела новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. В стране решили сократить максимально допустимое число людей (до 8 человек) на собраниях, в том числе и частных. Ограничения затронут как обычные домашние мероприятия, так и работу спортивных залов, бань и магазинов. Не исключается и возможное закрытие торговых центров, если эпидемиологическая обстановка продолжит усугубляться.

Власти Хорватии продлили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, до конца января. В стране по-прежнему будут закрыты заведения общепита и запрещены массовые собрания.

Кипр на три недели ужесточит меры по сдерживанию распространения коронавируса. Людям будет позволено покидать дома лишь дважды в сутки по необходимости. Система общепита будет работать исключительно навынос. Сохранятся режим удаленной работы для школ и общественных служащих, а также ограничения на передвижение между регионами. Продолжит действовать и комендантский час с 21:00 до 05:00.

ВОЗ рассчитывает получить полные данные по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу января. Научно-исследовательский центр им. Н.Ф. Гамалеи, разработавший препарат, подал заявку на его включение в перечень рекомендуемых вакцин для экстренного использования в ноябре.

В России выявили за сутки 23 309 новых заразившихся коронавирусом, это минимальный прирост с 18 ноября. Общее число заболевших превысило 3,379 млн человек. Выздоровели более 2,754 млн (плюс 23,7 тыс. за сутки), умерли 61 381 человек (плюс 470 за сутки).

Служба безопасности Украины возбудила дело по факту ввоза в страну лекарств под видом вакцины от коронавируса. Ранее сообщалось, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены прививаются в Киеве вакциной, которую нелегально ввезли в страну. Стоимость такой прививки составляла от 1 до 3 тыс. евро.

Напомним, что действие общегосударственного карантина в Украине и режима чрезвычайной ситуации продлено до 28 февраля. С 8 до 24 января включительно введены усиленные карантинные ограничения.

За сутки в Украине зарегистрировали 4846 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных носителей вируса на территории страны достигло 1 110 051. Всего 786 306 инфицированных побороли коронавирус за весь период пандемии (7961 за сутки). 19 668 скончались от осложнений (80 человек за сутки).

В Молдове за последние сутки коронавирус подтвердили у 375 человек. С начала пандемии в стране инфицированы 148 669 человек, из них 137 416 выздоровели (616 за сутки) и 3122 умерли (16 за сутки). В больницах лечатся 2448 пациентов, 232 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. 4952 человека лечатся на дому.

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