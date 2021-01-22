COVID-ситуация в мире: страны ЕС согласились взаимно признавать результаты тестов на коронавирус

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Все страны Евросоюза согласились взаимно признавать антигенные экспресс-тесты и результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, в ЕС создадут единый стандарт применения тест-систем на коронавирус. Всё это облегчит перемещение граждан внутри Европы.

Страны ЕС также договорились обмениваться данными по COVID-19 через специальную цифровую платформу, которая будет включать единый список экспресс-тестов на коронавирус и стандарты для их использования.

Американские власти вводят в связи с пандемией требование уходить на карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом, пишет novostipmr.com.

Во Франции намерены продлить режим чрезвычайного положения до осени. По словам министра здравоохранения, власти не успеют привить все уязвимые группы населения к лету.

Парламент Нидерландов поддержал предложение временного правительства о введении комендантского часа в стране, начиная с субботы, 23 января.

Правительство Латвии до 7 февраля продлило действующие в республике ограничения для сдерживания распространения коронавируса, в том числе комендантский час по выходным дням.

Всего по миру заражены коронавирусом более 97,560 млн человек. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 24 млн 631 тысячу человек.

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