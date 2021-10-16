COVID-ситуация в мире: США с 8 ноября откроют въезд для привитых иностранцев

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По данным Worldometers на 16 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 240 млн 897,5 тыс. человек. Около 18 млн инфицированы в настоящее время, более 218 млн заразившихся признаны выздоровевшими, умерли 4 904 809 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 45 738 585 человек.

Соединённые Штаты Америки с 8 ноября разрешат въезд на свою территорию полностью вакцинированным от COVID-19 пассажирам из 33 стран, ранее попавших под ограничительные меры. Они должны быть привиты препаратами, согласованными для применения Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами США (FDA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также иметь отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее трёх суток до поездки, передаёт novostipmr.com.

Власти США готовы к вакцинации от коронавируса детей 5−11 лет, сообщил президент США Джо Байден. Он пообещал, что вакцинация детей будет организована удобным для родителей образом.

В Саудовской Аравии с 17 октября отменят обязательное ношение защитных масок на улице. В Министерстве внутренних дел королевства добавили, что в случае нахождения в закрытых помещениях требование по маскам продолжает действовать.

Аргентина продолжает разработку собственной вакцины против COVID-19 под названием Corovax G3. Иммунитет тех, кто получил дозу препарата, не ослабевал в течение пяти месяцев, и считается, что одной дозы аргентинской вакцины может быть достаточно для борьбы с коронавирусом, тогда как большинство имеющихся вакцин требуют как минимум двух инъекций.

Власти Франции отменили бесплатные тесты на коронавирус. Теперь бесплатно провериться на COVID-19 можно будет, только получив направление от врача. Также тесты останутся бесплатными для тех, кто контактировал с инфицированным человеком, кто недавно переболел или не может вакцинироваться по медицинским показаниям, а также дети до 18 лет. Для всех остальных тесты будут стоить от €22 до €44.

В Италии родители школьников в возрасте до 14 лет могут не выходить на рабочие места в случае объявления в школе карантина и перевода на дистанционное обучение. Такое решение накануне утвердило правительство страны. Граждане могут проводить с детьми весь день или его часть. Отмечается, что эта мера касается как самозанятых, так и наемных работников.

Спецподразделения МВД Болгарии приступили к масштабной операции по задержанию медработников, причастных к выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как утверждают болгарские правоохранители, общий оборот указанной незаконной деятельности медиков исчисляется сотнями тысяч евро.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 33 208 случаев, это новый антирекорд за пандемию. Умерли за сутки 1002 пациента – это максимум за весь период. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случая коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки.

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