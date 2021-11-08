COVID-ситуация в мире: США открыли границы для вакцинированных туристов

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США с сегодняшнего дня открывают границы для вакцинированных от коронавируса туристов из 26 стран шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая, Индии, Южной Африки и Ирана. Помимо сертификата о полной вакцинации, туристы должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, взятого не более чем за три дня до поездки, либо справку о выздоровлении от COVID-19 в течение последних трех месяцев. Границы США были закрыты для туристов почти два года.

С 8 ноября на всей территории Австралии стала возможной запись на приём для получения третьей дозы бустерной вакцины от COVID-19. Право на повторную вакцинацию препаратом Pfizer имеют жители Австралии по прошествии не менее шести месяцев после полного курса иммунизации. Те австралийцы, которые ранее привились вакцинами AstraZeneca или Moderna, также смогут получить третью дозу производства Pfizer.

Власти Венесуэлы приступают к вакцинации от COVID-19 детей старше 2-х лет, заявил президент республики Николас Мадуро. В настоящее время в Боливарианской Республике вакцинировано 70% населения. К концу года власти планируют довести этот показатель до 90%, пишет novostipmr.com.

В Австрии с 8 ноября доступ в заведения общепита, учреждения культуры, спортклубы, гостиницы и ряд других общественных мест открыт только для привитых либо переболевших COVID-19 граждан. Нарушителям введённого правила двух «П» придётся заплатить штраф размером до €500. Исключение составят лишь те люди, которым прививка противопоказана, а также дети до 15 лет.

Несмотря на рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше, правительство страны не собирается вводить очередной локдаун из-за пандемии, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, кабмин работает над тем, чтобы «сбалансировать действия, направленные на борьбу с пандемией».

В Украине с 8 ноября не допустят на работу невакцинированных представителей некоторых профессий. Прививки от коронавируса обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных госадминистраций и их структурных подразделений; учреждений образования. Список профессий в будущем обещают расширить.

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