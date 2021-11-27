COVID-ситуация в мире: США ограничивают въезд из нескольких стран Африки в связи с появлением нового штамма

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По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 259,5 млн человек, из них более 5,1 млн умерли. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 47,8 млн зараженных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита – «омикрон». ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как “вариант, вызывающий беспокойство”, он назван “омикрон», – говорится в сообщении международной организации, опубликованном в пятницу. В нем отмечается, что у данного штамма есть «большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность». В ВОЗ указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса, передаёт novostipmr.com.

Соединенные Штаты с 29 ноября ограничивают въезд из нескольких стран Африки в связи с появлением и распространением нового штамма коронавируса COVID-19. Так, ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Ранее ведущий специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи заявил, что в стране изучают информацию о новом штамме коронавируса COVID-19.

В Бельгии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в ЮАР. Это первый случай обнаружения варианта B.1.1.529, зафиксированный медиками в европейских странах. Штамм нашли у человека, вернувшегося из поездки за рубеж, он заболел 22 ноября.

Власти Таиланда решили с 16 декабря смягчить требования к иностранным туристам: вместо ПЦР-теста они смогут по прибытии делать экспресс-тест на антиген, а карантин для въезжающих будет сокращен с 7 до 5 дней.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 33 946 случаев. За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 239 пациентов. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 536 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, 271 531 умерший и 8 млн 237 тыс. 465 выписанных, в том числе 36 494 выписаны за последние сутки.

Несовершеннолетние воспитанники военных училищ и кадетских корпусов от 12 лет будут привиты «Спутником М» в первую очередь, соответствующий запрос в центр им. Гамалеи поступил от Главного военно-медицинского управления Минобороны России, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 14 200 случаев коронавируса против 15 936 днем ранее. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщается на сайте Минздрава. При этом умерли 568, а выздоровели – 22 946. За все время пандемии в Украине: заболели – 3 414 540 человек; выздоровели – 2 899 967 человек; летальных исходов – 84 717.

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