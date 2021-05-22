COVID-ситуация в мире: снизилось суточное число заражений коронавирусом

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В мире за сутки выявили 620 тыс. заражений коронавирусом, что на 18 тыс. меньше вчерашнего показателя. Такие данные приводит ВОЗ. За прошедшие 24 часа также подтвердились 12,7 тыс. смертей. Таким образом, всего в мире заразились 165 158 285 человек, 3 425 017 из которых скончались.

Власти Мексики впервые с начала пандемии сократили до минимума число регионов с высоким уровнем эпидемической угрозы. С 24 мая соответствующий режим будет действовать только в курортном штате Кинтана-Роо. В 15 штатах и в столице введенные для распространения коронавируса ограничения остались на среднем уровне, а в 16 были снижены до наименьшего. Фактически на большей части Мексики ускоренно идет возвращение к обычной жизни – с работающими офисами, музеями и кинотеатрами – при соблюдении уже ставших привычными требований безопасности, включая ношение медицинских масок в общественных местах и в транспорте. Темпы распространения коронавируса в стране падают со второй половины января, по сравнению с предыдущей неделей они сократились на 16%, а загрузка больниц уменьшилась до 11%. Согласно официальным данным, к настоящему времени умерли 221,5 тыс. заболевших ковидом, 1,91 млн выздоровели, передаёт novostipmr.com.

Власти ФРГ с полуночи 23 мая введут запрет на путешествия из Великобритании в Германию после того, как немецкие органы здравоохранения внесли Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19. Однако новый запрет не будет касаться граждан ФРГ и лиц, постоянно проживающих в Германии; разрешат приезжать их супругам и детям до 18 лет, но только если члены семьи путешествуют вместе. Исключения коснутся и людей, прибывающих из-за таких серьезных причин, как потеря родственника. Тем не менее все лица, прибывающие из Соединенного Королевства, должны пробыть две недели на карантине, даже если тест показал у них отсутствие COVID-19.

Испания заявила, что официально отменяет ограничения для британских и японских путешественников с понедельника, 24 мая. Правительство заявляет, что Великобритания и Япония войдут в список стран, жители которых смогут избежать ограничений на поездки в ЕС. Однако британским туристам, направляющимся в Испанию, все равно придется пройти карантин по возвращении.

Олимпийские игры этого лета будут продолжаться, даже если Токио останется в состоянии чрезвычайного положения, говорит вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс. Он также надеется, что по мере увеличения количества прививок будут улучшаться опросы и общественное мнение. Последние опросы показали, что почти 60% японцев не хотят, чтобы Олимпиада проходила в этом году. Напомним, Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода. Группа японских ученых из Университета Иокогамы сообщила, что у 69% бессимптомных или легких больных уже через шесть месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% – к индийскому.

Клинические исследования на эффективность и безопасность вакцины от коронавируса «Спутник V» для больных онкологическими заболеваниями будут проведены до конца года, заявил замдиректора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов. Он отметил, что применять вакцину можно только в стадии ремиссии. По его словам, у онкологических пациентов, проходящих разные курсы химиотерапии, разное состояние иммунной системы, в зависимости от которого может быть тот или иной иммунный ответ организма на вакцинацию. Именно его и должно установить исследование, так как в теории это сделать невозможно.

Еще 8709 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. Новые инфицированные фиксировались в 85 регионах РФ. За сутки в стране скончались 386 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 118 125. Поправились и выписаны 4,61 млн пациентов, в том числе 9345 за минувшие сутки. С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4,99 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю Россия занимает шестое место в мире.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 4606 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост падает второй день подряд, сообщает Минздрав страны. Среди заболевших – 269 детей и 108 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1665 человек; летальных случаев – 178; выздоровели – 12 586 человек.

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