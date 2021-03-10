COVID-ситуация в мире: служебных собак в Польше тренируют выявлять коронавирус

0

Четыре служебные собаки станут первыми псами в Польше, которые помогут выявлять заражённых коронавирусом. В обучении животных принимают участие кинологи и опекуны служебных собак Государственной налоговой службы. Во время запланированного 8-недельного обучения животные научатся распознавать запах COVID-19, полученный от заражённых вирусом.

Правительство Эстонии с 11 марта до 11 апреля утвердило введение масштабных ограничений в связи с распространением коронавируса, пишет novostipmr.com. Премьер-министр Кая Каллас пояснила: свежие данные показывают, что более агрессивный “британский” штамм COVID-19 распространён в Эстонии шире, чем прогнозировалось.

Туристический сезон в Греции откроется, если число заражённых коронавирусом будет идти на спад. С 14 мая первоначально страна будет ориентироваться на туристов из ЕС, а также из государств, где активно идёт вакцинация населения, например, из Израиля.

Власти Украины могут ввести локдаун по всей стране, если большинство областей окажется в “красной зоне” и будет расти число госпитализаций.

Власти Зимбабве одобрили российскую вакцину “Спутник V” для экстренного использования при вакцинации населения страны от коронавируса. Вторая партия российской вакцины доставлена в Черногорию из Сербии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.