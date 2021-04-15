COVID-ситуация в мире: Словения отменит карантин для привитых “Спутником V” туристов, в Швейцарии и Бельгии смягчают ограничения

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Словения отменит карантин при въезде для привитых “Спутником V”. Во избежание самоизоляции прививку нужно сделать не менее чем за 21 день до въезда в республику. От карантина освобождены привитые и вакциной от Johnson & Johnson.

В Японии допустили отмену проведения Олимпийских игр в Токио в случае всплеска заболеваемости COVID-19. Они должны пройти 23 июля – 8 августа. Из-за пандемии мероприятия, по решению японских властей, пройдут без иностранных болельщиков, пишет novostipmr.com.

Накануне власти Швейцарии объявили о решении смягчить ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса. В стране вновь разрешат организовывать общественные мероприятия, в частности спортивные и культурные, в помещениях. Ресторанам со следующей недели разрешат открыть веранды.

Постепенно смягчать ограничения намерены и в Бельгии. Рестораны и кафе смогут с 8 мая обслуживать клиентов на открытых террасах. Полное возобновление работы сектора прогнозируется на июнь. С 26 апреля полностью восстановят работу все магазины, перейдя на обычное обслуживание покупателей вместо посещения по записи. С 19 апреля возобновятся очные занятия в начальной и средней школе, затем – в старших классах и вузах. Также с 19 апреля будет снят запрет на необязательные поездки, но процедуры тестирования, карантина и локализации пассажиров сохраняются.

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