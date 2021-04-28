COVID-ситуация в мире: Сингапур назвали самой безопасной страной в период пандемии коронавируса

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Самой безопасной страной в период пандемии COVID-19 стал Сингапур, который обогнал по данному показателю Новую Зеландию благодаря высоким темпам вакцинации населения и эффективной борьбе с распространением коронавируса.

Ключевыми показателями при составлении рейтинга стали данные об общем числе инфицированных, показателях смертности и количестве людей, прошедших тестирование.

Правительство Финляндии отменит режим чрезвычайного положения, введённый в начале марта, пишет novostipmr.com. Правительственная координационная группа по коронавирусу заявила, что предпосылок для продолжения действия режима ЧП нет. В период пандемии страна дважды вводила ЧС – весной прошлого и текущего года.

Минздрав Израиля рекомендовал отложить на месяц программу по визитам туристических групп из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. Ранее министр туризма страны заявила, что 40 организованных групп туристов, полностью вакцинированных утверждёнными в США и ЕС препаратами, смогут въехать в Израиль с 23 мая в рамках пилотного проекта.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Бангладеше. Первую партию вакцины страна может получить уже в мае.

На этой неделе Беларусь начала серийное производство вакцины «Спутник V». Производственные предприятия должны создать мощности на 500 тыс. комплектов в месяц.

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