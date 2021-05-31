COVID-ситуация в мире: Швейцария и Египет приступили к смягчению ограничений

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Более 170,3 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 3 млн 542 тыс. человек.

Власти Египта приняли решение снять ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров, которые были введены из-за распространения COVID-19. Послабления вступят в силу с 1 июня, передаёт novostipmr.com.

Швейцария тоже приступила к очередному этапу смягчения связанных с пандемией коронавируса ограничений. С сегодняшнего дня рестораны могут вновь обслуживать посетителей внутри помещений, а не только на летних верандах. Также сняты ограничения по числу присутствующих в студенческих аудиториях, а все вакцинированные от коронавируса швейцарцы отныне освобождены от прохождения карантина по прибытии из стран с высокой заболеваемостью.

Больничные отделения, предназначенные для лечения заразившихся новым коронавирусом, закрылись на Западном берегу реки Иордан (Палестина). Это произошло в связи со значительным снижением числа инфицированных среди местного населения.

Саудовская Аравия сняла введенный из-за пандемии запрет на въезд в королевство из 11 стран: Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, ОАЭ, Португалии, США, Франции, Швеции, Швейцарии, Японии. Решение принято после анализа эпидемической ситуации.

Индия достигла наименьшего прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции в сутки за последние 45 дней. По данным Минздрава страны на 29 мая, суточный прирост вырос на 173,7 тыс. человек.

Новый штамм коронавирусной инфекции был обнаружен во Вьетнаме. Местные власти назвали его гибридом британского и индийского штаммов, отметив, что данный тип вируса быстро распространяется по воздуху и передается от человека к человеку.

В Азербайджане с 31 мая возобновил работу метрополитен Баку. Он был закрыт более чем на полгода, с октября 2020 года, из-за распространения коронавируса.

Власти Израиля внесли Россию в список стран с высоким уровнем риска распространения коронавируса. Помимо России, в нем значатся Аргентина, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Выезд в эти страны запрещен.

За минувшие сутки коронавирус в России обнаружили у 8 475 граждан страны, вылечились 6 715 человек, летальных случаев 339. Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5,071 млн случаев коронавирусной инфекции.

Накануне коронавирус в Украине обнаружили у 1 022 человек, зафиксировано 64 летальных случая, 4 934 пациента выздоровели. Всего за время пандемии в Украине заболели 2 202 494 человека, из них 2 041 082 выздоровели, летальных исходов – 50 536. Украина восстанавливает с 1 июня железнодорожное сообщение с Австрией. Поезда будут курсировать ежедневно с Центрального киевского вокзала через Будапешт в Вену. В обратном направлении поезд отправится 2 июня.

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