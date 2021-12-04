COVID-ситуация в мире: Швейцария и Бельгия ужесточают ковид-ограничения

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Штамм коронавируса «омикрон» выявлен ещё в шести американских штатах. Об обнаружении нового варианта 3 декабря объявили штаты Нью-Джерси, Мэриленд, Миссури, Небраска, Пенсильвания и Юта. Ранее «омикрон» был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке, а также на Гавайях.

На данный момент, как заявила на брифинге в Белом доме глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, преобладающим штаммом в США остаётся «дельта». Сообщается, что CDC расследует возможные случаи появления варианта «омикрон» в других штатах страны.

В общей сложности 15 случаев «омикрона» выявлено в Канаде, в том числе у ребёнка в возрасте до 12 лет, который недавно путешествовал по Южной Африке, сообщили канадские медики.

В Швейцарии и Бельгии решили усилить эпидемиологические ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и появлением штамма «омикрон». Федеральный совет Швейцарии считает ситуацию с заболеваемостью крайне критичной. С учётом выявления трёх случаев заражения «омикроном», чиновники решили ужесточить масочный режим: маски придётся носить везде, где требуются сертификаты о вакцинации. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо охарактеризовал сложившуюся обстановку как крайне сложную и анонсировал ужесточение ковид-мер. В частности, там, где ношение масок обязательно, масочный режим распространится и на детей в возрасте от 6 лет. Детские сады и начальные школы уйдут на каникулы на неделю раньше, с 18 декабря до Нового года. С 6 декабря в Бельгии запретят проводить в помещениях мероприятия с участием более 200 человек, пишет novostipmr.com.

Из 22 выявленных к 30 ноября случаев заражения штаммов коронавируса «омикрон» в Великобритании 12 пришлось на тех, кто получил обе дозы вакцины от COVID-19, передаёт Sky News со ссылкой на брифинг Агентства безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

В ЮАР, в провинции Гаутенг, которая стала эпицентром вспышки COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», фиксируется беспрецедентная заболеваемость этой инфекцией, пишет Guardian со ссылкой на председателя Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзее. По её словам, «омикрон» в этой провинции превалирует над остальными штаммами, а коэффициент его распространения (индекс репродукции R, который показывает сколько человек может заразить один больной COVID-19) учёные оценивают в 6,3. Такого в провинции ещё не наблюдали. Доля положительных тестов на коронавирус выросла в регионе с 2% в середине ноября до 24% на этой неделе.

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