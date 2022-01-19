COVID-ситуация в мире: Швеция не будет требовать от иностранцев отрицательный ПЦР-тест

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Управление здравоохранения Швеции считает, что путешественники не представляют собой особого риска распространения «омикрон»-штамма в стране. При этом приезжающие должны предъявить ковид-паспорт.

В Австралии сокращают интервал между второй и третьей дозой вакцины от ковида. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс назвал причиной такого решения распространение штамма «омикрон».

Власти Южной Кореи заявили, что заразившиеся «омикроном» будут лечиться амбулаторно. Решение принято в связи с тем, что заболевание в большинстве случаев протекает легче, чем при заражении «дельта»-штаммом, пишет novostipmr.com.

Бразилия обновила антирекорд по числу новых случаев заражений коронавирусом. За сутки в стране выявлено 137 103 случая заражения.

Власти Боливии разрешили продажу препарата «Молнупиравир» для лечения COVID-19. Правительство страны решило, что цена на лекарство в частных аптеках не может превышать $9 за единицу.

В США начался приём заказов на бесплатные домашние тесты на коронавирус. Для заказа достаточно указать лишь имя и адрес.

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