COVID-ситуация в мире: Штамм «омикрон» выявили почти в 20 странах

0

Новый штамм коронавируса COVID-19 «омикрон» выявили почти в 20 странах и регионах. Количество новых случаев продолжает расти. За последние 24 часа первые случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии и на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Китае (в Гонконге), Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании (в Англии и Шотландии).

Австралия начнёт испытания собственной мРНК-вакцины против COVID-19 в начале 2022 года. Как ожидается, в испытаниях первой фазы примут участие 124 человека. Также австралийское государство начнёт открывать границы 15 декабря, после изучения штамма «омикрон». Последние исследования показывают, что он является умеренно агрессивным.

Сингапур ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса. С 3 декабря все пассажиры, прибывающие в страну или следующие транзитом, должны иметь негативный результат ПЦР-теста. Данные меры будут действовать в течение четырех недель, после чего будет принято дальнейшее решение в зависимости от развития ситуации, пишет novostipmr.com.

В Японии отменят укороченный карантин для привитых от коронавируса при въезде в страну. Срок самоизоляции с 1 декабря составит не 10, а 14 дней.

Казахстан ограничит въезд иностранцев из нескольких стран из-за омикрон-штамма. С 3 декабря въехать не смогут граждане Ботсваны, Намибии, Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании и др. Также вводится обязательное требование предоставлять ПЦР-тест для прибывающих из государств, где выявлен омикрон-штамм. Кроме того, они должны будут самоизолироваться. Власти Казахстана также решили приостановить авиасообщение с Египтом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.