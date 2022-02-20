COVID-ситуация в мире: шесть стран Африки начинают производство вакцин

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Шесть стран Африки получат технологию для производства мРНК-вакцин от коронавируса. В сообщении ВОЗ говорится, что Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, Тунис и ЮАР «обратились с заявками и были избраны в качестве получателей» технологии.

Президент США Джо Байден продлил в стране режим чрезвычайной ситуации, который был введен в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. Как отмечает Байден, пандемия COVID-19 продолжает представлять значительную угрозу общественному здоровью и безопасности американской нации.

В столице Канады городе Оттава продолжаются массовые акции протеста против ковидных ограничений. Полиция, несмотря на объявленную операцию, пока не может взять ситуацию под контроль.

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора сообщила, что различить грипп, ОРВИ и штамм коронавируса «омикрон» можно только с проведением специальных тестов. По её словам, в настоящее время все три заболевания проявляются с одинаковыми симптомами, сообщает novostipmr.com.