COVID-ситуация в мире: Сербия получила первую партию российской вакцины от коронавируса

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 65,9 млн человек, 1,51 млн скончались. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 14 млн зараженных. Более 1 млн диагностированных заражений зафиксировали также в Испании, Великобритании, Италии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Германии, Польше и Иране.

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Сербию. В Белград доставили 20 доз препарата – для клинических испытаний. После этого Сербия примет решение об использовании препарата, передаёт novostipmr.com. После вакцинации от коронавирусной инфекции от интенсивных физических нагрузок лучше воздержаться по крайней мере неделю. Об этом сообщил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его словам, нагрузки могут повлиять на выработку антител к вирусу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России вновь обновил максимум и составил 28 782 случая в 85 регионах. За сутки умерли 508 пациентов, выписаны по выздоровлению 27 644 человека. С начала пандемии в РФ выявлен 2 431 731 случай коронавируса, 42 684 скончались и 1 млн 916 тыс. вылечившихся. Лечение продолжает 472 651 пациент.

В Украине за последние 24 часа зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего высокого показателя. Количество инфицированных с начала пандемии на утро 5 декабря составило 801 716 человек, 13 421 человек умер от COVID-19, выздоровели 412 533 человека.

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