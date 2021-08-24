COVID-ситуация в мире: Сан-Паулу вводит цифровые ковид-паспорта

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Более 212,5 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 4 млн 441 тыс. человек.

Посетители общественных заведений, расположенных в закрытых помещениях крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу должны будут с 30 августа подтверждать, что они привиты от коронавирусной инфекции. Заведения смогут принимать только тех посетителей, которые сделали прививку. Она и будет служить «паспортом». Если санитарные службы зафиксируют в заведении непривитых, оно будет оштрафовано. Власти подготовят соответствующую систему верификации вакцинированных с помощью QR-кодов, передаёт novostipmr.com.

Четвёртая волна пандемии достигнет пика во Франции через несколько дней. Ежедневно в стране регистрируют около 20 тыс. случаев заражения. Глава Минздрава сообщил, что люди старше 65 лет с наступлением сентября смогут получить третью дозу вакцины, а также призвал повысить бдительность в связи с предстоящим началом учебного года.

Власти Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения до 31 октября. По данным на вечер 23 августа, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 813 тыс. Со 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 11 889 человек, выздоровели более 730 тыс. пациентов.

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов из-за COVID-19. Теперь для въезда в страну потребуется сертификат о вакцинации одним или двумя компонентами, отрицательный ПЦР-тест либо справка о перенесенном COVID-19.

Россия и Венгрия прорабатывают снятие ограничений на поездки всех категорий граждан. Как сообщили в МИД РФ, масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня возобновить регулярное авиасообщение со страной.

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