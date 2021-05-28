COVID-ситуация в мире: С 31 мая Франция вводит усиленный контроль для прибывающих из Великобритании

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В частности, им необходимо предъявить ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия в страну, а после прибытия – пройти семидневную самоизоляцию.

Правительство Японии продлевает до 20 июня срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в девяти префектурах, включая Токио. Режим чрезвычайной ситуации продолжит действовать в Токио, Осаке, Киото, Хёго, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо.

В Колумбии второй день подряд выявляют рекордное число случаев заражения коронавирусом. За сутки их количество составило 25 092. В связи с этим власти страны приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, который истекал 31 мая, ещё на 90 дней.

Специальный «тест-концерт» популярной во Франции группы Indochine состоится 29 мая на востоке Парижа. Концерт рассчитан на пять тысяч волонтёров, которые должны будут иметь на руках отрицательные результаты теста на коронавирус. Во время шоу они должны будут находиться в масках. Цель концерта – определить, увеличивается ли риск заражения коронавирусом при проведении подобных массовых мероприятий. В рамках исследования специалисты будут наблюдать за состоянием этих пяти тысяч человек в сравнении с другими 2,5 тысячами человек, которых попросят остаться дома и смотреть выступление по телевизору. Через неделю зрители, которые были в зале, сдадут тест на наличие инфекции. Подобные концерты-эксперименты ранее проводились и в других странах.

Среди вакцинированных от коронавирусной инфекции в Калифорнии (США) будет разыграно $116,5 млн. Десять человек смогут выиграть по $1,5 млн, ещё 30 вакцинированных победителей получат по $50 тыс.

В тайской Паттайе карантин для вакцинированных от коронавируса туристов отменят с 1 октября. С этого дня иностранным туристам, получившим две дозы вакцины, будет разрешено въезжать в Паттайю без необходимости проходить карантин в течение 14 дней. При этом туристы должны будут оставаться в районах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем отправиться в другое место.

В Западной Бенгалии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Он больше похож не на ранее известную индийскую разновидность SARS-CoV-2, а на его британскую и южноафриканскую вариации.

Жители Грузии, которым нужна справка о прохождении полного курса вакцинации для путешествия, уже могут обратиться в медучреждения для её получения. Власти страны заканчивают работу над паспортом вакцинации и скоро приступят к его введению.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (UNICEF) подписали соглашение для поставок 220 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

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