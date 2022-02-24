COVID-ситуация в мире: с 1 марта некоторые страны Европы снимают коронавирусные ограничения

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В Чехии с 1 марта отменят ограничения по числу участников общественных мероприятий. Следующий этап введения послаблений власти наметили на 13 марта.

Власти Польши с 1 марта отменят большинство коронавирусных ограничений. При этом сохранится масочный режим там, где не соблюдается дистанция между людьми, также останутся изоляция и карантин.

В Италии отменяется карантин для всех иностранных граждан. Для въезда на территорию страны нужен сертификат о вакцинации, справка о выздоровлении или отрицательный тест на коронавирус, пишет novostipmr.com.

В Грузии закроют карантинные пространства, работавшие с 2020 года из-за пандемии. Вместе с тем власти республики приняли решение упразднить обязательный термоскрининг посетителей общественных мест, а также дезбарьеры.

Таиланд с 1 марта заменит второй ПЦР-тест на антигенный для путешествующих через Test&Go. Это позволит полностью привитым от коронавируса людям не проходить карантин.

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