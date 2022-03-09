COVID-ситуация в мире: Румыния отменила введённые из-за пандемии ограничения

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С сегодняшнего дня в Румынии отменяются санитарные ограничительные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса. Прекращается и действие в стране режима тревоги. В Румынии больше не будет обязательным ношение масок, отменяются ограничения на доступ в магазины, рестораны и госучреждения, а также на график их работы. При въезде в страну из-за рубежа больше не нужен будет зелёный сертификат (документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации или перенесённом заболевании, и формуляр локализации пассажира), передает novostipmr.com.

Австрия приостанавливает действие обязательной вакцинации от коронавируса. Специальная экспертная комиссия при правительстве республики рекомендовала временно отказаться от этого из-за стабильной ситуации в системе здравоохранения.

Новая Зеландия выделит порядка $7 млн для разработки новых вакцин. Министр исследований, науки и инноваций страны отметила, что это поможет в подготовке к будущим пандемиям.

Индия отменяет с 27 марта запреты на международные авиаперелеты, введённые из-за пандемии.

Малайзия 1 апреля открывается для привитых от коронавируса иностранцев. Граждане других стран смогут прибывать в страну без ограничений и без обязательного карантина.

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