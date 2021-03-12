COVID-ситуация в мире: российскую вакцину зарегистрировали уже в 50 странах

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Власти Франции приняли решение ослабить с 12 марта ограничения на поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур. Об этом сообщили в МИД республики, сославшись на изменение эпидемической обстановки в этих странах.

Власти Малайзии приняли закон о противодействии распространению слухов и фальшивой информации о борьбе с коронавирусом, а также об ограничительных мерах, вводимых правительством.

Южная Корея объявила о продлении мер социального дистанцирования, которые должны были завершиться 14 марта. По решению правительства, пишет novostipmr.com, они будут действовать ещё две недели.

Вакцина против коронавируса “Спутник V” получила одобрение в 50-й стране — Республике Намибия, сообщает Российский фонд прямых инвестиций. А Сербия намерена в ближайшее время наладить выпуск российской вакцины и заинтересована в приобретении её дополнительных объемов.

Азербайджан также приобретёт партию российской вакцины от коронавируса. А в Армении начали использовать “Спутник V” для вакцинации медработников, участвующих в лечении заражённых коронавирусной инфекцией.

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