COVID-ситуация в мире: правила пересечения границ Евросоюза будут изменены из-за ситуации с коронавирусом

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Правила пересечения границ Евросоюза в ближайшее время будут изменены из-за ситуации с распространением коронавируса, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Она добавила, что «зима будет очень тяжелой — в декабре и январе будет большая нагрузка на больницы».



Власти Словакии ввели c 25 ноября двухнедельный локдаун, в том числе и для вакцинированных граждан. В Братиславе объяснили это высокой заболеваемостью в последние недели, критической ситуацией с госпитализациями и низким уровнем вакцинации.

В Швеции объявили о начале массовой ревакцинации от COVID-19. Любому жителю страны старше 18 лет будет предложена третья доза вакцины. Правительство Швеции также выделит 100 миллионов крон (€10 млн) для увеличения темпов вакцинации.

Третью прививку от коронавируса смогут сделать все жители Шри-Ланки старше 20 лет. Разрешение на это дало Министерство здравоохранения островной республики. Кроме того, власти намерены на следующей неделе частично смягчить ограничения, связанные с пандемией. Так, на Шри-Ланке разрешат посещать кинотеатры и рестораны, проводить массовые мероприятия и заселяться в гостиницы при соблюдении строгих санитарных правил. Полный курс вакцинации на острове прошли около половины жителей.

В Новой Зеландии запустили новый план по ПЦР-тестированию жителей и планируют довести количество ежедневно проводимых тестов на выявление COVID-19 до 60 тысяч. Новая стратегия будет действовать в рамках перехода к плану по защите граждан от COVID-19, который начнут применять 3 декабря.

Конституционный суд Армении 25 ноября начал рассмотрение обращения депутатов парламента республики оппозиционной фракции с просьбой проверить конституционность приказа Минздрава «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения». Депутаты выступают против обязательной вакцинации. Сейчас в Армении от COVID-19 полностью привились около 13% взрослого населения.

Побочных эффектов после применения российской назальной вакцины от коронавируса не обнаружено, сообщил директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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