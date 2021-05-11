COVID-ситуация в мире: почти 159 млн человек заболели коронавирусом

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника составило 158 955 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от вызванных коронавирусом осложнений достигло 3 303 858.

Ученые Института вакцин человека Дюкского университета США испытали на приматах и мышах потенциальную вакцину, дающую защиту от нескольких коронавирусов, передаёт novostipmr.com.

– Потенциальная новая вакцина, разработанная сотрудниками Института вакцин человека Дьюка, доказала свою эффективность в защите обезьян и мышей от различных коронавирусов, включая SARS-CoV-2, а также SARS-CoV-1, и коронавирусов летучих мышей, которые потенциально могут вызвать следующую пандемию, – говорится в сообщении.

Медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет. Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, окончательное разрешение последует позже, однако вакцинация подростков в США может начаться уже в ближайшие дни. До настоящего времени вакцина была одобрена для лиц старше 16 лет.

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