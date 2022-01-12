COVID-ситуация в мире: по прогнозам ВОЗ, более половины населения Европы заразится «омикроном»

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В мире коронавирусом нового типа с начала пандемии заразились 90 894 797 человек, 1 944 754 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

В ближайшие шесть-восемь недель более половины населения Европы заразится «омикроном», заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Такие данные ему предоставил Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете. Пятьдесят стран Европы и Центральной Азии уже страдают от этого штамма. Из-за мутаций он легче закрепляется на клетках человека, поэтому заражаются даже переболевшие и вакцинированные, говорят врачи, передаёт novostipmr.com.

Вирус все больше распространяется по Европе. Так, во Франции за 24 часа обнаружили рекордные 350 тыс. заражений, в Британии – максимум госпитализаций за год, а в Швеции количество заболевших удвоилось за пять дней.

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле (США) и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения широкого спектра сарбековирусов – семейства вирусов, которое включает коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в Twitter выразил мнение, что количество случаев заражений COVID-19 пойдёт на спад после волны штамма «омикрон». Кроме того, он не исключил, что коронавирус будут лечить как сезонный грипп.

Ученые Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия) и Академии наук Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, которые при этом безопасны для людей. Сейчас специалисты разрабатывают методику лечения.

За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса, выздоровели 24 755 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 448 203 человек, а выздоровевших — до 2 825 430 человек. Зафиксирована 531 смерть. За весь период пандемии в стране от коронавируса умерли 62 804 человека. В России на сегодняшний день проведено более 94,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 326 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618,1 тыс. человек.

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». Ее разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). На выявление омикрон-штамма у тест-системы уходит около полутора часов.

Замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что вариант штамма коронавируса «омикрон» накроет Россию в конце января. По его словам, уровень заболеваемости будет очень высоким. При этом он добавил, что летальность штамма «омикрон» в 4,17 раза ниже, чем у предыдущих штаммов коронавируса. Он выразил мнение, что при всплеске заболеваемости из-за «омикрона» в РФ может снизиться летальность.

Россия продлила до 1 февраля включительно приостановку авиасообщения с Великобританией в связи с ситуацией с коронавирусом. Ранее авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7117 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8077 пациентов выздоровели. Ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. С 12 декабря ежесуточно фиксируют менее 10 тысяч новых случаев заражения. Всего за все время пандемии в Украине заболели 3 716 988 человек, из них 3 530 624 выздоровели, умерли — 97 737.

Работники органов местного самоуправления, сотрудники коммунальных служб и других структур Украины, которые не получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, с 31 января будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

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