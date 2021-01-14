COVID-ситуация в мире: по оценкам ВОЗ, второй год пандемии может оказаться более тяжелым

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 млн человек, 1,92 млн скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 22,4 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,4 млн), на третьем — Бразилия (более 8,1 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (3 млн). Более 2 млн заражений зафиксировали во Франции, Турции, Италии и Испании.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на прошлой неделе был поставлен очередной рекорд по заболеваемости COVID-19 в мире. За семь дней коронавирусом заразились более 5 млн человек. Больше половины из них — жители Северной и Латинской Америки.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый, учитывая динамику распространения коронавируса, передаёт novostipmr.com.

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в странах Северного полушария Райан назвал «идеальным штормом». Он пояснил, что это происходит в связи с тем, что сейчас там зима и люди больше времени проводят в помещениях, где вероятность заразиться всегда выше, чем на улице. Помимо этого, в некоторых странах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы коронавируса.

В Бразилии стартовала вакцинация от коронавируса с помощью российского препарата «Спутник V». В страну планируется поставить 150 млн доз препарата. Вскоре вакцинация начнется и в Венесуэле, где накануне зарегистрировали вакцину.

Португалия возвращается к жесткому карантину, аналогичному тому, который действовал в стране в марте и апреле. Вводится самоизоляция и по возможности — удаленная работа.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для исследования происхождения коронавируса.

В России за последние сутки выявили 24 763 новых заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 3,49 млн человек. Выздоровели более 2,88 млн (плюс 27,9 тыс. за сутки), умерли более 63,9 тыс. человек (плюс 570 за сутки). Отметим, что в России вместо масштабной начнется массовая вакцинация.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России в январе стабилизировалась. С начала 2021 года число случаев госпитализации больных снизилось на 16%. 22 региона находятся в стадии снижения числа заражений, а 61 — в стадии стабилизации.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человека, из них 837 063 выздоровели, летальных исходов — 20 376. Правительство страны заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Также в стране с 8 по 24 января действует локдаун.

В Молдове общее число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 150 тыс. Выздоровели 140 217 человек, умерли 3193 пациентов.

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