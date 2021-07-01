COVID-ситуация в мире: Пхукет открыли для вакцинированных туристов

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В Литве отменён действовавший с ноября режим карантина. Решение принято с учетом улучшения эпидемической ситуации. Остаётся ряд ограничений, в том числе – рекомендация относительно ношения медицинских масок в закрытых помещениях и в местах предоставления услуг.

Власти Таиланда открыли остров Пхукет для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Теперь им нет необходимости находиться в карантине по прибытии. По территории острова они могут передвигаться свободно. Если туристы захотят посетить другие районы Таиланда, им в течение двух недель необходимо будет сдать три теста на коронавирус, результаты которых должны быть отрицательными.

Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, ослабляются в целом ряде стран, популярных среди отпускников. Так, в Австрии, где уже ранее были открыты кафе и рестораны, теперь возобновить работу разрешается дискотекам и клубам. Необходимое условие для посещения – подтверждение вакцинации, отрицательный тест или выздоровление от ковида. В тех местах, где действуют эти правила, отменяется требование носить защитные маски. Также будут сниматься ограничения по числу посетителей розничных магазинов, пишет novostipmr.com.

В Турции отменён комендантский час по воскресеньям и ночью. Однако концертные залы и другие музыкальные заведения должны будут закрываться в полночь. Также в Грузии прекратил действовать комендантский час, который был введён в ноябре 2020 года.

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