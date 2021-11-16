COVID-ситуация в мире: Pfizer проведёт в России испытания нового препарата от коронавируса

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Американская фармацевтическая компания Pfizer проведёт испытания нового препарата против COVID-19 в России. Препарат называется Paxlovid.

В Pfizer утверждают, что он позволяет на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. В испытаниях примут участие граждане старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. Всего к исследованиям привлекут 90 человек в Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.

Кипр изменил эпидемический статус семи стран. Невакцинированным пассажирам из таких государств для пересечения кипрской границы надлежит проходить два теста на коронавирус. В этот список вошли Мальта, Андора, Израиль, Аргентина, Намибия, Колумбия и Россия. Новый недельный реестр классификации стран будет действовать в период с 18 по 24 ноября.

Сербия признала ковид-сертификаты Евросоюза. В настоящее время к электронной системе ЕС подключены 49 стран и территорий на пяти континентах, пишет novostipmr.com.

Индия разрешила въезд без карантина привитым туристам из России и ещё 98 стран. Перед отправлением туристы должны загрузить на официальный сайт международного аэропорта Нью-Дели сертификат о вакцинации, а также результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

В Испании одобрили испытания местной вакцины от ковида на 1 тыс. добровольцев. Вторая фаза клинических испытаний вакцины компании Hipra получит помощь в размере €15 млн со стороны правительства государства.

Израиль отложил въезд привитых «Спутником V» до декабря. Страна намеревалась пускать туристов с прививкой «Спутник V» с 15 ноября, но из-за технических сложностей начнёт делать это с 1 декабря. При этом въезжающим всё равно нужно будет сдавать ПЦР-тест и тест на антитела.

В Украине выплатят прошедшим полный курс вакцинации около $38. На эти деньги можно купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по стране.

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