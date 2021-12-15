COVID-ситуация в мире: «Омикрон» выявили в 77 странах

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Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов – на 10%. Значительный рост заболеваемости за последние семь дней зарегистрирован в Африке. Глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан уверен, что в ближайшие недели нужно готовиться к огромному росту госпитализаций.

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространён в большинстве стран мира, даже если его официально ещё не выявили, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. На данный момент 77 стран сообщили о случаях подтверждения «омикрона».

Американские учёные из университета Брауна создали устройство Bubbler, благодаря которому можно эффективно находить РНК коронавирусной инфекции и диагностировать её. Bubbler выполняет обратную транскрипцию РНК (то есть конвертацию РНК в ДНК) из вирусных частиц, выдыхаемых пациентом. Он также способен предоставлять дополнительную информацию, такую как вирусная нагрузка и штамм вируса, пишет novostipmr.com.

Главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Pfizer Пол Бертон заявил, что штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» могут одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально способно привести к появлению новой, ещё более опасной разновидности вируса. По мнению опрошенных изданием экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.

Великобритания исключит 11 африканских государств, включая ЮАР, из так называемого красного списка стран повышенного риска, в который они были внесены в конце ноября. В Лондоне новый штамм «омикрон» уже стал доминировать над другими типами COVID-19 – там на него приходится каждое второе заражение.

В Италии из-за угрозы распространения нового мутировавшего варианта на три месяца продлили действие чрезвычайного положения. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому для въезда в страну из стран ЕС необходимо сдать тест на коронавирус. Требование теста вступает в силу с 16 декабря и продлится по меньшей мере до 31 января.

Норвегия объявила о ряде новых мер по борьбе с распространением инфекции, включая работу из дома и введение запрета на продажу алкоголя в барах, ночных клубах и ресторанах на ближайшие четыре недели. В стране наблюдается один из самых высоких показателей инфицирования в Европе, уже зафиксирована почти тысяча случаев заболевания «омикроном». Представители системы здравоохранения предупреждают, что без более жёстких ограничений число новых инфекций может достигнуть 90 тысяч в сутки.

Минздрав Армении рассматривает возможность введения платного стационарного лечения для граждан, которые не привились препаратами против коронавирусной инфекции.

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