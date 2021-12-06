COVID-ситуация в мире: «Омикрон» добрался до России

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В мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» сообщили в ВОЗ. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан уточнил, что организации понадобится ещё несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжёлое течение болезни.

В США заработали новые ограничения на въезд в страну из-за коронавируса. Теперь пассажиры любых рейсов, прибывающих в Соединённые Штаты, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, который получен не раньше чем за сутки до пересечения границы (до сих пор разрешалось сдавать тест, сделанный за 72 часа).

В Сан-Паулу (Бразилия) двух младенцев по ошибке привили от COVID-19 препаратом Pfizer вместо того, чтобы сделать им положенную комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В. После вакцинации двухмесячную девочку и четырехмесячного мальчика срочно госпитализировали.

Правительство Индонезии решило продлить действие ограничений по коронавирусу за пределами островов Ява и Бали до 23 декабря, пишет novostipmr.com.

В Тбилиси прошёл марш противников «зелёных паспортов», введённых в Грузии с 1 декабря в рамках борьбы с распространением COVID-19. Участники несли флаги с лозунгом «Нет зелёным паспортам!», а также плакаты со словами «Мы все рождены свободными».

Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд в страну людям, которые вакцинировались от COVID-19 препаратом «Спутник V».

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрена для применения в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции в Аргентине.

Первые случаи заражения омикрон-штаммом обнаружили в России у двух граждан. Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый штамм коронавируса был выявлен у прибывших из ЮАР, ранее их ПЦР-тесты показали положительный результат. По прибытии из Африки пациенты находились в обсерваторе.

С сегодняшнего дня в Украине ужесточают карантин, введённый из-за эпидемии коронавируса. В жёлтых зонах нужны будут COVID-документы для доступа к ряду услуг. В частности, будет запрещена работа учреждений образования, если их персонал в полном составе не привит хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Это требование распространяется также на работу кинотеатров, театров, заведений общественного питания, спортзалов, бассейнов. В Минздраве поясняли, что ужесточение карантинных требований для невакцинированных необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему.

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