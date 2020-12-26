COVID-ситуация в мире: Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми странах Европы и в Японии

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 79,89 млн человек, 1,75 млн скончались, выздоровели более 45 млн. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 18,7 млн зараженных.

В рамках борьбы с коронавирусом в Австрии с 26 декабря ввели третий локдаун. Ограничения будут действовать до 26 января включительно. Объявляя о новых ограничительных мерах, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что они вводятся, чтобы снизить количество заражений до начала массовой вакцинации, передаёт novostipmr.com.

Британские ученые сообщили, что новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в стране, является на 56% более заразным, чем другие варианты COVID-19. Они допустили, что более высокая способность передаваться может привести к большему количеству смертей в следующем году, чем в этом. В то же время ВОЗ заявила, что обнаружила новый штамм коронавируса в восьми странах Европы. Также об обнаружении этой мутации коронавируса сообщила Япония.

Ранее многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм. Япония закрыла въезд из Британии для всех пассажиров кроме своих подданных, возвращающихся на родину.

В США зафиксировали первую сильную аллергическую реакцию после прививки вакциной, разработанной компанией Moderna. Она проявилась у врача из Бостона: у него упало давление, участилось сердцебиение, появился холодный пот. Ранее аллергические реакции фиксировали только после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech.

Турция обязала всех пассажиров, прибывающих в страну, предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Тех, у кого не будет отрицательного теста, сделанного не ранее чем за 72 часа, не пустят в страну.

Все государства Европейского союза получили вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни. При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности.

Экспертиза доказала безопасность и эффективность первой российской вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет, Минздрав РФ снял запрет на ее использование для этой группы граждан. Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 млн. В стране третий день подряд выявляют более 29 тыс. новых случаев заражения в сутки. В Роспотребнадзоре такой всплеск заболеваемости объясняли возросшей активностью россиян в преддверии Нового года. С начала эпидемии в России умерли 54 226 заболевших коронавирусом (+567 за сутки), выздоровели 2 426 439 человек (+28 185 за сутки).

В Украине за минувшие сутки было выявлено менее восьми тысяч новых случаев заражения, при том, что днем ранее их было более 11 тысяч. За все время пандемии в Украине заболели – 1 019 876 человек, выздоровели – 651 917, летальных случаев – 17 702.

За минувшие сутки в Молдове выявлено 815 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 140 250. Всего смогли победить болезнь 125 212 (+1 288 за сутки). Всего летальных исходов – 28 71 (+23 человека за сутки).

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