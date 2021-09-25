COVID-ситуация в мире: Норвегия отменила большинство ковид-ограничений

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С начала пандемии коронавируса во всём мире COVID-19 заразились около 232 млн человек, свидетельствуют данные Worldometers. По состоянию на 25 сентября, около 19 млн инфицированы в настоящее время, более 208 млн заразившихся признаны выздоровевшими. От осложнений умерли 4,75 млн человек. Больше всего заразившихся выявлено в США: около 44 млн человек. Около 34 млн в Индии. Более 21 млн в Бразилии. Более 7 млн в Великобритании, России.

В Норвегии с сегодняшнего дня перестает действовать большинство ковид-ограничений. Среди прочего норвежское правительство отменило въездной карантин для непривитых жителей Швеции, направляющихся в Норвегию из Вермланда. Также можно будет не соблюдать социальную дистанцию, снимаются ограничения на встречи и массовые мероприятия, ограничения в ресторанах. С 1 октября МИД не будет продлевать рекомендацию избегать несущественных поездок за границу, передаёт novostipmr.com.

В Таиланде планируют вдвое сократить двухнедельный срок карантина для привитых от COVID-19 – до 7 дней. Те, кто не предоставит доказательства прохождения вакцинации, будут изолированы на 10 дней, если они пересекли воздушную границу, и на 14 дней – если они прибыли по суше.

Действовавший почти год в Тунисе комендантский час отменён с 25 сентября. Вакцинированным жителям страны разрешено участвовать в публичных мероприятиях, включая те, что проходят в зданиях. Между тем в республике продолжает действовать масочный режим для общественных мест и поездок в транспорте.

В Швеции прошли протесты против «ковид-паспортов» после введения правительством сертификатов, свидетельствующих о вакцинации, выздоровлении или об отрицательном тесте на коронавирус. «Ковид-паспорта» необходимо предъявлять при входе в общественные места.

Медработники в Хорватии с 1 октября смогут попасть на рабочее место, только если у них есть ковид-паспорта с отметками о пройденной вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов. Медработники, которые не будут выполнять эти условия, не смогут получить зарплату.

В греческих региональных округах Кастория, Ксанти и Драма введён комендантский час. До 1 октября с 01:00 до 06:00 движение в этих регионах запрещено по всем причинам кроме передвижения на работу и по случаю серьезных проблем со здоровьем. Музыка запрещена во всех развлекательных заведениях и местах питания в течение 24 часов. Запрет на посещение открытых или закрытых, частных или общественных мест, где собираются более 20 человек, продолжает действовать по всей стране.

Пятая волна распространения коронавируса в Грузии начнется в конце ноября. Такой прогноз сделал глава национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его словам, если большая часть населения не будет вакцинирована, пятая волна будет тяжелой.

В России выявили 22 041 случай заражения за сутки. Это максимум с 14 августа. Общее число инфицированных составляет 7,3 млн. Выздоровели более 6,5 млн человек, умерли свыше 203 тыс. (плюс 822 за сутки). Оснований для введения локдауна в России из-за коронавирусной инфекции нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что рост заболеваемости ковидом наблюдается в 36 субъектах России, в первую очередь в крупных мегаполисах.

В Украине за минувшие сутки подтвердили ещё 8 267 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных случаев достигло 2 387 750. Вчера в больницы с коронавирусом попали 2 035 украинцев, умерли от болезни 133 граждан (всего 55 557), а выздоровели 2 821 человек (всего 2 243 209).

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