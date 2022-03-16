COVID-ситуация в мире: Нидерланды с 23 марта отменят все коронавирусные ограничения

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Все ограничения, введённые в Нидерландах в рамках борьбы с распространением коронавируса, будут отменены с 23 марта, в силе останутся лишь рекомендации.

С середины следующей недели ношение масок в общественном транспорте перестанет быть обязательным. Также отпадёт необходимость тестироваться перед посещением общественного мероприятия с участием более 500 человек. Со вторника отменена рекомендация частично работать из дома. В свою очередь, базовые рекомендации остаются в силе: регулярно мыть руки, прикрывать рот при кашле, тестироваться при наличии симптомов, оставаться дома при заражении или контакте с заразившимся.

Со следующей недели изменятся правила для путешественников: прибывающим в Нидерланды людям не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации или справку об отрицательном тесте на коронавирус.

В Индии началась вакцинация детей в возрасте 12-14 лет. Жители старше 60 лет также смогут с 16 марта начать получение бустерных доз.

Вьетнам отменил вакцинные паспорта и обязательный карантин для въезда в страну. Пересекающим границу республики будет необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, пишет novostipmr.com.

Япония повысит введённый из-за пандемии дневной лимит на въезд в страну до 10 тыс. человек. В настоящее время число въезжающих в Японию не должно превышать 7 тыс.

Новая Зеландия снимет часть ограничений на въезд на три месяца раньше запланированного. С 13 апреля привитые граждане и постоянные жители Австралии смогут въезжать на территорию Новой Зеландии без каких-либо ограничений. Со 2 мая в страну смогут въехать вакцинированные путешественники из стран, для которых действует безвизовый режим, а также туристы из Великобритании, США, Японии, Германии, Южной Кореи и Сингапура.

В Австралии 17 апреля отменят запрет на прибытие круизных лайнеров. Регионы страны самостоятельно решат, когда именно находящиеся на их территории порты начнут принимать круизные лайнеры.

В Бразилии выявили первые случаи заражения вариантом коронавируса «дельтакрон». В этой стране с населением 213 млн человек с начала эпидемии выявлено около 29,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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