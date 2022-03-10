COVID-ситуация в мире: в Болгарии отменили зелёный сертификат для посещения мест публичного пользования

COVID-ситуация в мире: в Болгарии отменили зелёный сертификат для посещения мест публичного пользования

Минздрав Болгарии отменил обязательное использование зелёного сертификата для посещения мест публичного пользования. Требование сохраняется лишь для персонала объектов общественного назначения. Также отменяется ограничение на количество детей на занятиях в центрах изучения иностранных языков, образовательных центрах и других детских клубах, при этом обязательно ношение защитных масок и проведение дезинфекции. Ожидается, что с 20 марта зелёный сертификат будет отменен повсеместно.

Власти Новой Зеландии закрывают антиковидные изоляторы. Как отметили в правительстве, необходимость в подобных объектах постепенно пропадает ввиду отмены антиковидных мер и ограничений на въезд в страну.

Невакцинированные или частично вакцинированные иностранцы смогут въезжать в Малайзию, но им придется в течение пяти суток находиться на карантине. Порядок открытия границ вступает в силу с 1 апреля.

Правительство Японии к маю этого года намеревается смягчить коронавирусные ограничения и начать массово пускать в страну иностранных студентов. В стране могут также отказаться от действующего дневного лимита на въезд, который сейчас составляет 7000 человек.

В Швейцарии заболеваемость ковидом выросла за неделю более чем на 40%. За последние сутки в стране было выявлено 33 754 новых случая инфицирования.

Министерство здравоохранения Катара разрешило въезд в эмират россиянам, переболевшим COVID-19 в последние девять месяцев. Согласно обновленным требованиям, для въезда в страну теперь можно предъявить не только сертификат о полной вакцинации «Спутником V» в течение последних шести месяцев или бустерной вакциной «Спутник Лайт», но и сертификат о перенесенной болезни в последние девять месяцев. С момента введения последнего компонента вакцины должно пройти не менее 14 дней. Все остальные правила въезда остаются прежними.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md