COVID-ситуация в мире: в Болгарии отменили зелёный сертификат для посещения мест публичного пользования

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Минздрав Болгарии отменил обязательное использование зелёного сертификата для посещения мест публичного пользования. Требование сохраняется лишь для персонала объектов общественного назначения. Также отменяется ограничение на количество детей на занятиях в центрах изучения иностранных языков, образовательных центрах и других детских клубах, при этом обязательно ношение защитных масок и проведение дезинфекции. Ожидается, что с 20 марта зелёный сертификат будет отменен повсеместно.

Власти Новой Зеландии закрывают антиковидные изоляторы. Как отметили в правительстве, необходимость в подобных объектах постепенно пропадает ввиду отмены антиковидных мер и ограничений на въезд в страну.

Невакцинированные или частично вакцинированные иностранцы смогут въезжать в Малайзию, но им придется в течение пяти суток находиться на карантине. Порядок открытия границ вступает в силу с 1 апреля.

Правительство Японии к маю этого года намеревается смягчить коронавирусные ограничения и начать массово пускать в страну иностранных студентов. В стране могут также отказаться от действующего дневного лимита на въезд, который сейчас составляет 7000 человек.

В Швейцарии заболеваемость ковидом выросла за неделю более чем на 40%. За последние сутки в стране было выявлено 33 754 новых случая инфицирования.

Министерство здравоохранения Катара разрешило въезд в эмират россиянам, переболевшим COVID-19 в последние девять месяцев. Согласно обновленным требованиям, для въезда в страну теперь можно предъявить не только сертификат о полной вакцинации «Спутником V» в течение последних шести месяцев или бустерной вакциной «Спутник Лайт», но и сертификат о перенесенной болезни в последние девять месяцев. С момента введения последнего компонента вакцины должно пройти не менее 14 дней. Все остальные правила въезда остаются прежними.

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