COVID-ситуация в мире: непривитым гражданам Эстонии запретили посещать общественные места

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В Эстонии непривитые жители даже при наличии негативного теста на COVID-19 больше не будут допущены до посещения некоторых общественных мест.

В Токио впервые за 11 месяцев сняли ковидные ограничения на работу заведений общественного питания. Нововведения касаются только тех кафе и ресторанов, которые получили от властей сертификаты, подтверждающие, что они соответствуют санитарным нормам работы в условиях пандемии.

С первого октября в Японии полностью отменили режим ЧС, введённый из-за обострения эпидемической ситуации в апреле этого года. Провакцинированы от коронавируса почти 70% жителей страны, пишет novostipmr.com.

Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» кормящих матерей. Соответствующее изменение внесено в инструкцию к «Гам-Ковид-Ваку» 15 октября, следует из данных Государственного реестра зарегистрированных лекарственных препаратов.

В Москве с 25 октября начал действовать домашний режим для пожилых и хронически больных жителей, он объявлен из-за осложнения ситуации с COVID-19.

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