COVID-ситуация в мире: некоторые страны Европы смягчают карантинные ограничения

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C 8 марта в Англии возобновили работу школы, остававшиеся закрытыми с конца декабря. Если эпидемическая обстановка в стране не станет быстро ухудшаться, власти начнут отменять и другие ограничительные меры.

Смягчение карантинного режима вступило в силу в Германии. Регионам разрешили открыть непродовольственные магазины, книжные лавки, музеи, галереи, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы.

Эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США считают, что вакцинированным от коронавируса жителям страны можно находиться в одном помещении без масок.

В Австрии выявили первый случай заражения бразильской мутацией коронавируса. Он зафиксирован в Зальцбурге, пишет novostipmr.com.

Накануне парламент Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом объявил о закрытии ресторанов и баров почти по всей стране.

Комендантский час в Нидерландах остаётся в силе до 31 марта, как и многие другие меры, введённые в стране в рамках борьбы с коронавирусом.

Президент Черногории призвал правительство страны закрыть границы и ввести строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Правительство Эстонии приняло решение ужесточить ограничения из-за распространения британского штамма коронавируса с 11 марта сроком на месяц.

Власти Ливана в связи с пандемией приняли решение отложить возобновление занятий в школах до 22 марта. А ученики начальных классов Малайзии после шестимесячного перерыва накануне возобновили обучение в очной форме.

Правительство Таиланда сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до 7 дней. Новое правило вступает в силу с апреля, пишет источник.

Беларусь запустит промышленное производство вакцины “Спутник V” в конце марта. Пробная партия проходит экспертизу в России.

В Москве перестал действовать введённый из-за коронавируса режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они снова могут пользоваться льготным проездом, власти разблокировали социальные карты этой категории москвичей.

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