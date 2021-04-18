COVID-ситуация в мире: названы европейские страны с худшей эпидобстановкой

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В числе государств, где выявлено наибольшее число новых заражений в сутки на 100 тысяч населения, Швеция, Венгрия и Польша.

Немецкий исследовательский центр Statista составил инфографику с показателями среднего числа новых заражений в сутки за последнюю неделю на 100 тысяч населения в странах Евросоюза. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка оказалась в Швеции (427 случаев), Венгрии (362) и Польше (360). Лучшая ситуация за последнюю неделю достигнута в Испании (в среднем 125 новых заражений в сутки), Германии (146) и Италии (167).

Власти Франции введут обязательный десятидневный карантин для прибывающих из Чили, Аргентины, Бразилии и ЮАР с 24 апреля. Соблюдение самоизоляции будет контролироваться сотрудниками полиции в местах проживания пассажиров. Для выхода из помещений для приехавших в страну будут назначены определённые часы, а штрафы для них будут усилены. Кроме того, все приезжающие по прибытии должны предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус давностью менее чем 36 часов до въезда во Францию. Также пассажиры должны будут пройти ещё одно тестирование, прежде чем они покинут здание аэропорта.

Россияне смогут пересекать границу с Абхазией, не сдавая тест на коронавирус. Подписанное 9 апреля новое постановление главного санитарного врача России вносит изменения в условия и правила пересечения границы с некоторыми государствами. В России за последние сутки диагностировали 9 321 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 4,69 млн. Выздоровели более 4,3 млн человек, умерли более 105 тыс.

В Украине за время пандемии зарегистрировали 1 946 510 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 282 случая обнаружены за прошедшие сутки. Выздоровели 1 482 079 инфицированных (6 523 за сутки). 39 786 человек скончались (250 за сутки). В медучреждения за минувшие сутки госпитализировали 4 274 пациента с COVID-19.

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