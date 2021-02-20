COVID-ситуация в мире: начались клинические испытания комбинированной вакцины «Спутник V» с АstraZeneca

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Более 110,77 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 28 млн человек. Число жертв новой инфекции в мире достигло 2 млн 453 тыс. человек. Победили болезнь порядка 81,4 млн человек.

Начались клинические испытания комбинированной вакцины «Спутник V» с АstraZeneca, передаёт novostipmr.com.

– Использование вакцины «Спутник V» вместе с AstraZeneca избавляет от необходимости ждать второго укола три месяца. Клинические испытания этого подхода уже начались, – говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины.

Первые клинические испытания комбинированной вакцины должны были начаться в Азербайджане, а позже продолжиться в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 953 случая. С начала года в РФ идет постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Значения третьей недели февраля соотносятся с серединой октября 2020 года, когда шёл рост числа случаев заражения. В целом по России за минувшие сутки из больниц выписаны 17 484 человека, было подтверждено 480 летальных исходов. Всего в России зарегистрировано 4 млн 151 тыс. 984 случая коронавирусной инфекции (+0,3%), 82 876 умерших и 3 млн 697 тыс. 433 выписанных.

В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днём ранее. Выздоровели 4 539 человек. Уже четвертый день подряд ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек. Скончались 73 пациента. Всего в стране зафиксировано уже 1,299 млн случаев.

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