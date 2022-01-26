COVID-ситуация в мире: на время пандемии Евросоюз ввёл новые правила для туристов

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Евросоюз ввёл новые правила для туристов, которые будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они проживают.

В Германии впервые с начала пандемии количество новых случаев заражения коронавирусом превысило 164 тысячи.

За последние сутки в Британии зафиксировали рекорд смертей от последствий COVID-19 с февраля 2021 года – 439 жертв.

Во Франции за минувшие сутки зарегистрировали свыше 501 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это максимальный суточный прирост количества инфицированных в стране за всё время пандемии.

В Нидерландах ослабили карантинные ограничения, разрешив работу ресторанов, баров, музеев, театров и т.д. Эти заведения были закрыты с 18 декабря. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна рискует, но всё равно снимет запреты, пишет novostipmr.com.

Финские исследователи из Университета Тампере обнаружили среди существующих на рынке лекарств препараты, блокирующие коронавирусную инфекцию. Так, во время испытаний на человеческих клетках было установлено, что комбинация бафетиниба и производного стауроспорина (UCN-01) предотвращает воспаление клеток и усиливает их действия.

Британские медики выделили пять симптомов штамма «омикрон», которые то появляются, то исчезают у пациентов: часто встречаются жалобы на головокружение, звон в ушах, снижение слуха, напряжение в глазах и головную боль. К таким непостоянным симптомам приводит поражение вестибулярной системы и общая слабость.

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско определили, что коронавирус может поражать позвоночник, что является следствием инфицирования и характеризуется как «мозговой туман». Как правило, при нём люди чувствуют слабость, сонливость, имеют пониженную концентрацию и память.

Правительство Дании намерено отменить с 31 января все ограничения, введённые в связи с пандемией.

Норвегия отменяет требование об обязательном нахождении на 10-дневном карантине всех въезжающих в страну. Эта мера больше не считается необходимой. Требование будет снято с 26 января. Ранее карантин был предписан тем въезжающим в Норвегию, кто не имел сертификата о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами или о перенесённом коронавирусе. Однако таких путешественников, по данным властей, всего 7%, на них приходится лишь 4% случаев заражения, что не играет значительной роли в развитии эпидемии.

С 26 января все авиапассажиры в возрасте двух лет и старше, прибывающие в США, должны перед посадкой предоставить доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 или подтверждение выздоровления от COVID-19. Это распоряжение распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США.

Японские исследователи выяснили, что омикрон-штамм более устойчив во внешней среде, чем предыдущие варианты коронавируса. Он сохраняется на пластике восемь суток, а на коже — почти сутки. По мнению японских медиков, это свойство «омикрона» и стало одним из факторов, благодаря которым он более заразен, чем остальные варианты.

Учёные из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гёте определили восемь препаратов, которые эффективны при лечении «омикрона». Изучение клеточных культур позволило выяснить, что новый штамм COVID-19 по-прежнему чувствителен к EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирину, ремдезивиру, фавиправиру, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостату, камостату и апротинину. Ранее их использовали при лечении других вариантов инфекции.

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