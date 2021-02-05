COVID-ситуация в мире: в Украине продлят карантин до конца апреля

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Правительство Украины намерено сохранить карантин до конца апреля с возможностью дальнейшего продления.

Как сообщил премьер-министр соседней страны Денис Шмыгаль, карантинные ограничения в той или иной степени могут быть продлены и после указанного срока, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

На востоке Германии выявили новую для страны мутацию коронавируса, пишет novostipmr.com. Речь идёт о штамме, ранее обнаруженном в Норвегии и Люксембурге.

Российская вакцина от коронавируса “Спутник V” может быть поставлена в Бразилию уже через две недели после её одобрения национальным регулятором. В свою очередь, обсудить тему совместного производства вакцины с российской стороной намерен Иран.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 2 млн 285 тысяч человек. Победили болезнь порядка 75,6 млн человек.

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