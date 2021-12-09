COVID-ситуация в мире: на Украине невакцинированных чиновников начнут отстранять от работы

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Правительство Украины расширило список профессий, представители которых будут отстраняться от работы при отказе от вакцинации против коронавируса. С сегодняшнего дня к основному перечню добавлены чиновники центральных органов власти, работники социальной сферы и стратегических предприятий. От работы не будут отстранять тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.

С 8 ноября на Украине обязали вакцинироваться работников сферы образования и чиновников местных органов власти. Норма об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к проведению прививок от коронавируса и которые предоставили соответствующие медицинские справки.

Польша усиливает противоэпидемические меры на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом. С 15 декабря закрываются дискотеки, до 30% снижается лимит количества посетителей ресторанов, баров, кинотеатров и театров, спортивных объектов. Все, кто прибывает не из стран Шенгенской зоны, будут обязаны предоставить тест на коронавирус, выполненный не раньше чем за 24 часа до въезда в Польшу.

В Боливии начнут прививать от коронавируса детей от пяти лет. Для иммунизации будут использовать вакцину Sinopharm.

Власти Великобритании ужесточают санитарные меры из-за распространения омикрон-штамма. Со следующей недели в стране будет введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов, пишет novostipmr.com.

Рождественские каникулы в средних школах Дании начнутся раньше и закончатся позже из-за роста распространения коронавируса. Они продлятся с 15 декабря до 4 января.

ЮАР одобрила применение вакцины Pfizer в качестве бустерной дозы. Третья иммунизация препаратом лиц 18 лет и старше будет использоваться через 6 месяцев после получения второй дозы.

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