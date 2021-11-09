COVID-ситуация в мире: на страны Европы приходится больше половины всех новых случаев коронавируса

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По данным агентства Рейтер, каждые 90 дней в мире в среднем коронавирусом заражаются около 50 млн человек. Примерно такое же количество случаев было зафиксировано за весь первый год пандемии. Основной причиной стремительного распространения заболевания учёные по-прежнему называют более заразный штамм «дельта». При этом в большинстве развитых стран с хорошо налаженной кампанией по вакцинации населения среднее суточное число случаев ковида упало примерно на 35%.

Отдел аналитики журнала Economist подсчитал, что истинное число жертв коронавируса в мире составляет примерно 17 млн человек, а не 5 млн, как показывает официальная статистика. Причин таких несоответствий несколько, считают в издании. Во-первых, во многих странах подсчёт смертности вёлся в прямой зависимости от результатов тестирования пациентов, и в статистику попадали лишь те, кому при жизни был поставлен диагноз COVID-19. Во-вторых, многие страны просто не могут вести точную статистику или не хотят её обнародовать. К примеру, в Болгарии, по данным аналитиков Economist, официальные данные по ковид-смертности в два раза ниже, чем в действительности.

Более половины всех новых зарегистрированных случаев заболевания приходится на страны Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный центр обработки данных по COVID-19. Ежедневное число заражений в России, Греции и Украине сравнялось или приближается к наивысшим показателям, фиксировавшимся в начале пандемии. Многие мировые лидеры призывают ВОЗ и фармацевтические фирмы сделать вакцины более доступными в бедных и развивающихся странах. По некоторым подсчётам, половина населения планеты всё ещё не получила даже первой дозы прививки, пишет novostipmr.com.

В Грузии с 1 декабря введут «зелёные паспорта» для посещения общественных мест. Это объекты общепита, развлекательные центры, кинотеатры, музеи, концертные залы и казино. «Зелёный паспорт» можно получить по итогам полного курса вакцинации, либо ПЦР-теста в течение 72 часов, либо экспресс-теста за 24 часа до посещения общественного места.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сказал, что страна переживает «массовую» пандемию непривитых. Сегодня в стране зафиксирован суточный максимум заболеваний COVID-19 c начала пандемии — выявлено около 34 тысяч новых заражений. В среду земля Баден-Вюртемберг ввела новые ограничения после того, как более 250 коек интенсивной терапии были заполнены в течение двух дней. Жителям теперь нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19 не старше 48 часов, чтобы войти в рестораны и кинотеатры.

В Италии ковид-сертификат должны в обязательном порядке иметь все работники частного и государственного секторов. При этом невакцинированные трудящиеся должны сдавать тесты каждые 48 часов.

Комиссия по вопросам эпидемии Дании рекомендует вновь классифицировать COVID-19 как «критичное для общества заболевание». Это означает, что правительство, поддерживающее выводы комиссии, может вновь ввести ковид-паспорта.

В Сингапуре власти заявили о том, что больше не будет предоставляться бесплатное лечение для инфицированных коронавирусом. Речь идёт о тех гражданах, которые не прививались от COVID-19.

Учёные Великобритании разработали новый метод, позволяющий точно обнаружить разные варианты коронавируса в образцах, взятых из носоглотки. Преимуществами нового метода учёные называют его точность, которая выше, чем у обычного ПЦР-теста, и то, что он будет легко модифицироваться для обнаружения новых вариантов COVID-19 в будущем.

На всей территории Греции ужесточены антикоронавирусные меры. Теперь и местные жители, и туристы при входе в заведения общепита и торговые центры должны предъявлять один из двух документов: сертификат о вакцинации или результаты недавнего отрицательного ПЦР-теста. Ограничения будут действовать до 22 ноября.

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