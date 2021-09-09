COVID-ситуация в мире: на Кубе начали вакцинировать детей от двух лет

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В мире введено около 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19, сообщил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. 80% из них приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов. По словам главы ВОЗ, ни одна страна с низкими доходами не достигла цели по вакцинации 10% населения.

Правительство Японии планирует с октября начать постепенно ослаблять ограничения против распространения коронавируса. Сначала это будет в отдельных регионах, а полномасштабное смягчение ожидается не раньше ноября в зависимости от эпидемической ситуации, пишет novostipmr.com.

Около 59% жителей Южной Кореи смирились с коронавирусом и готовы рассматривать пандемию как неотъемлемую часть повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. Всего исследователи опросили 500 совершеннолетних граждан страны. Выяснилось, что большинство представителей всех возрастных групп, за исключением категории от 20 до 29 лет, поддержало схему «жизнь с COVID-19», предполагающую возвращение к доковидному образу жизни.

Куба стала первой в мире страной, начавшей вакцинацию детей от двух лет. Для прививок используются местные препараты Abdala и Soberana. Всемирной организацией здравоохранения они пока не признаны. В большинстве стран мира вакцинация одобрена для детей с 12 лет. Ранее о планах делать прививки от COVID-19 маленьким детям сообщали Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Венесуэла.

Общенациональная акция протеста сотрудников сферы общественного питания прошла в столице Болгарии. Требование участников акции — отмена ограничений на работу ресторанов и кафе, ночных клубов и дискотек.

Паспорта вакцинации появятся в Австралии к октябрю текущего года и будут опробованы в Сиднее.

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