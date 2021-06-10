COVID-ситуация в мире: на Кипре отменяют комендантский час, в Гонконге проводят лотерею для поощрения вакцинации

0

С сегодняшнего дня существенные ослабления карантинного режима вводятся в Республике Кипр, в том числе отменяется комендантский час. Он действовал беспрерывно в течение семи месяцев: с ноября 2020 года. В конце весны время его действия стало существенно сокращаться, а в последние 12 дней он распространялся лишь на период с часа ночи до пяти часов утра.

С 10 июня на острове снимается 50-процентный лимит на физическое присутствие сотрудников в офисах частных компаний. Кроме того, впервые с самого начала пандемии для посетителей откроются ночные клубы. Войти туда можно будет только по предъявлении специального пропуска, который указывает на то, что человек не является распространителем коронавирусной инфекции.

В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от COVID-19. За прошедшие сутки, пишет novostipmr.com, в стране умерли 6 148 человек.

В Дании смягчают меры, введённые для ограничения распространения коронавируса. Начиная с 11 июня в одном помещении смогут собираться до 100 человек. Для посещения общественных мест сейчас необходим сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител после перенесённого заболевания COVID-19. С августа его необходимость будет постепенно отменяться.

США купят 500 млн доз вакцины Pfizer и пожертвуют их другим странам. Препарат получат более 90 государств с низким и средним уровнем дохода.

В Канаде с июля смягчат условия въезда в страну для вакцинированных сограждан. Канадцы и те, кто имеет вид на жительство в североамериканской стране, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут избежать двухнедельного карантина.

В Гонконге разыграют призы на $14 млн для поощрения вакцинации от COVID-19. Полностью привитые граждане могут выиграть квартиру, автомобиль Tesla, часы Rolex и золотые слитки. Спонсорами и инициаторами розыгрышей дорогостоящих призов выступили представители крупного бизнеса, заинтересованные в скорейшей нормализации экономической ситуации и снятии ограничений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.