COVID-ситуация в мире: на Кипре отменяют карантин, в Канаде начнут вакцинировать подростков

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А в Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом – заболели более 412 тысяч человек.

Суточный прирост заразившихся в стране вновь стал рекордным, предыдущий антирекорд был установлен 1 мая и составлял 401 993. Таким образом, Индия второй раз зафиксировала более 400 тысяч заболевших за сутки: такое количество инфицированных за 24 часа в мире до сих пор официально не отмечалось.

Власти Республики Кипр начиная с 10 мая отменят строгий карантинный режим, однако жителям острова для того, чтобы попасть фактически в любые общественные помещения, потребуется так называемый Coronapass – пропуск, свидетельствующий о том, что человек не является распространителем коронавируса.

Канада разрешила прививать подростков вакциной Pfizer, пишет novostipmr.com. Канадский Минздрав изучил препарат и пришел к выводу, что он эффективен и безопасен для детей в возрасте 12-15 лет. В декабре 2020 года в Канаде разрешили применение Pfizer для людей в возрасте 16 лет и старше. Все прочие одобренные в Канаде вакцины – AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna – пока можно применять только с 18 лет.

В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19. Заболевание зафиксировали двумя отдельными вспышками за последние дни.

В Италии заявили, что «зелёный пропуск» будет действителен и для туристов не из ЕС. Министр туризма пояснил, что основанием для получения «пропуска» является сертификат вакцинации, справка о перенесённом COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус.

Венгрия стала первой страной ЕС, где более 50% населения сделали прививку от коронавируса. Обе дозы одного из зарегистрированных в стране препаратов получили 25,8% взрослых граждан.

Вакцинация населения Абхазии «Спутником V» начнётся после 9 мая. В первую очередь препарат получат врачи и работники туристической отрасли. На данный момент в стране находятся 6,5 тыс. доз препарата.

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